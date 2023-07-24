حماقي يحقق مليوني مشاهدة بأغنية «لمون نعناع» بعد 4 أيام من طرحها بـ«يوتيوب»

حقق الفنان محمد حماقي، بأغنيته الجديدة «لمون نعناع» مليوني مشاهدة على موقع «يوتيوب» بعد 4 أيام فقط من طرحها، وهي من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير.

حماقي يروج لأغنية «لمون نعناع»

وروج الفنان محمد حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأغنيته الجديدة «لمون نعناع» وعلق عليها قائلا: «لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روّق كدة ده إحنا ميلزمناش بياع.. اسمعوا الأغنية كاملة دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى»، لتنهال عليه تعليقات مشيدة من الجمهور بعد ساعات قليلة من طرحها.

كلمات أغنية لمون نعناع

وتقول كلمات أغنية «لمون نعناع»:

سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير

فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير

ماهو أصل العيب مش عيبنا

إحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا

ف ميمنعناش إنه لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده ده إحنا ما يلزمناش بياع

ولو هو راح إحنا هنملى الكون أفراح

وهنرقص جدا من بعده ولا فارقة معانا جراح

لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق.