عاجل.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من زلزال مدمر وشيك خلال 4 أيام

حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، من حدوث زلزال مدمر خلال الأيام الأربعة المقبلة، قد تصل شدته إلى 7.5 درجة على مقياس ريختر، إلا أن التحذير لم يتضمن المنطقة التي من المحتمل أن يضربها ذلك الزلزال، قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

احتمال وقوع زلزال مدمر خلال أيام

وكتب العالم الهولندي، الذي سبق وتوقع عدداً من الزلازل التي حدثت بالفعل، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، اليوم الاثنين: «قياسات الهندسة الكوكبية على مدار يومي الأمس واليوم، تظهر أن هناك احتمال حدوث زلزال بنسبة 75% خلال الأيام الأربعة المقبلة، وكما تشير القياسات إلى الزلزال المحتمل سوف يكون بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، وذلك بنسبة 50%.

وأوضح العالم الهولندي، في تغريدته، أن التحذير من وقوع زلزال مدمر وشيك خلال الأيام القليلة المقبلة، يرتبط بحركة الكواكب، وأضاف: «هناك احتمال كبير لوقوع زلزال قوي».

تحذير من ذروة زلزالية في أغسطس

ولفت «هوجربيتس» إلى أن هندسة الكواكب وارتباطها بدورة القمر، تشير إلى أن هناك أنشطة زلزلزية محتملة، تتجاوز شدتها 8 درجات على مقياس ريختر، بسبب تحركات كوكبي المريخ وزحل، في ظل تنامي هذا الخطر، الذي من المتوقع أن يبلغ ذروته في شهر أغسطس المقبل.