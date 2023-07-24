صبري فواز: أحلم بتأسيس مدرسة أو أكاديمية لتعليم التمثيل والغناء والكتابة

قال الفنان صبري فواز، إنّه في فترة الدراسة كان يسكن في منطقة سبورتنج بالإسكندرية وكان يركب الترام وينزل يتناول القهوة ويعود مشيا تحت الأمطار ويدخل من باب تجارة، وكان يفعل ذلك يوميا، موضحا أنّ لديه أحلام مؤجلة مثل تأسيس مدرسة أو أكاديمية أو معهد خاص لتعليم فنون التمثيل والغناء والرقص والكتابة والأبحاث.

فواز: حبي الأول كان بمرحلة الثانوي

وأضاف «فواز» خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة» المُذاع على شاشة قناة «اكسترا نيوز»، أن الحب الأول كان في الثانوية العامة، أما الإسكندرية فلم يعش قصة حب فيها، لأنه كان مشغولا بتأسيس نفسه كفنان.

الحركة الفنية كانت عظيمة في هذه الفترة

وتابع الفنان: «في هذه الفترة كانت الحركة الفنية عظيمة، الإسكندرية كان بها فرق مسرح في الأنفوشي وقصر الحرية وقصر الإبداع والمركز الفرنسي في شارع النبي دانيال والأتيليه، وكان شارع النبي دانيال منارة في حد ذاته، وكانت الإسكندرية بها أكثر من 12 باندا غربيا للمزيكا إضافة إلى البند الشرقي».