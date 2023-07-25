«معلومات الوزراء»: مصر وإيطاليا تاريخ طويل من العلاقات الثقافية والفنية

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «مصر وإيطاليا تاريخ طويل من العلاقات الثقافية والفنية»، تفاصيل العلاقات بين البلدين، موضحا أن عام 1891، أنشأ المصمم الإيطالي بييترو آفوسكاني كورنيش الإسكندرية، وفي عام 1901، شيدت الشركة الإيطالية جاروزو زافاراني، المتحف المصري بالقاهرة.

مبنى الأوبرا الملكية

وأضاف تقرير مركز المعلومات، أن الإيطاليون صمموا مبنى الأوبرا الملكية، في احتفال افتتاح قناة السويس، وأرسل محمد علي بعثات تعليمية إلى إيطاليا، لتعلم فن الطباعة خصوصا، وفي عام 1926، تم تأسيس معهد دون بوسكو الإيطالي للتعليم الفني في مصر.

جذور العلاقات المصرية الإيطالية

أشارت الهيئة العامة للاستعلامات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن جذور العلاقات المصرية الإيطالية، تمتد للفترات التي تُعرف تاريخيا بشعوب البحر، وهي الشعوب التي يلعب البحر الدور الرئيسي في كل شؤون حياتها، موضحة أن المؤرخين رصدوا استمرار التفاعل الثقافي بين إيطاليا ومصر بعد الفتح الإسلامي، فخلال عصر النهضة، كانت المدن الإيطالية هي المعابر التي انتقل من خلالها العلم العربي إلى أوروبا، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين ضعفت الصلات بين البلدين لأسباب سياسية في جوهرها حتى جاء المشروع العالمي لإحياء مكتبة الإسكندرية والذي حصل علي دعم إيطالي كبير.