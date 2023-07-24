نانسي عجرم تروج لأغنيتها الجديدة «تيجي ننبسط»

شوقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها لطرح أغنيتها الجديدة «تيجي ننبسط»، أولى أغنياتها الصيفية لعام 2023، من خلال نشر بوستر الأغنية عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

الأغنية الجديد المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وجرى تسجيلها في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتحيي الفنانة نانسي عجرم حفلا جماهيريا، الجمعة المقبل في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ويشاركها الحفل الفنان راغب علامة.

نانسي عجرم وراغب علامة في مهرجان العلمين

ويعد حفل نانسي عجرم وراغب علامة ضمن مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية المقرر لها بمهرجان العلمين، إذ يكون هناك عدد آخر من الحفلات لعدد من النجوم من بينهم إليسا وعمر خيرت وأنغام وكايروكي.