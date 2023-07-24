مصرع طالب غرقا في ترعة الخطابية بالبحيرة

لقي طالب مصرعه إثر غرقه في ترعة الخطابية بنطاق مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق طالب في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال المستشفى جثة طالب غرق في ترعة الخطابية بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفُظت الجثة، وحرر المحضر اللازم.

انتشال جثة الطالب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وتبين أنها لطالب يدعى «عمار خالد عبد الغني الشيخ»، 17 سنة، مقيم قرية كفر بولين بمركز كوم حمادة.

وأشارت التحريات الأولية أن الطالب غرق أثناء الاستحمام بترعة الخطابية ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.