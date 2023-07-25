بماذا كان يدعو النبي في الحر الشديد؟.. احرص على هذه الكلمات

يلجأ عدد من المسلمين، على ترديد دعاء الحر الشديد المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أملا في تخفيف شدة الحرارة، واقتداءا بالرسول الكريم في هذه اللحظات الصعبة، وقد لا يعلم البعض ما هو دعاء النبي في الحر الشديد.

دعاء النبي في الحر الشديد

بحسب ما ورد عن النبي، عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانَ يومٌ حارٌّ ألقى اللهُ تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماءِ وأهل الأرضِ فإذا قال العبدُ فقالَ الرَّجلُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ حرَّ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من حرِّ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني منك وإنِّي اشهدِك أنِّي قد أجرتُه، فإذا كانَ يومٌ شديدُ البردِ ألقى الله تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماء والأرض، فإذا قالَ العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ بردَ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من زمهريرِ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّم، إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرِك وإنِّي أشهدُك أنِّي قد أجرتُه، فقالوا وما زمهريرُ جَهنَّمَ، قالَ بيتٌ يلقى فيهِ الكافرُ فيتميَّزُ من شدَّةِ بردِها بعضُه من بعضٍ»، وفقا لدار الإفتاء.

دعاء الحر

وهناك أكثر من صيغة دعاء يمكن ترديدها في الحر الشديد، من بينها: «لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم».