إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالبحيرة

شهد طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، ونقلوا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 10 أشخاص في حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي اتجاه العملين، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، وحرر المحضر اللازم.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد 7 سيارات إسعاف، وتبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته، وجار المتابعة مع المستشفى لتحديد هوية المصابين وتقرير الحالة الصحية لهم.