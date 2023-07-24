ضبط 144 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

شنت مديرية تموين أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة تموينية مكبرة بقرية الزاوية بمركز أسيوط، أسفرت عن ضبط 144 شيكارة دقيق داخل مطحن قبل بيعه في السوق السوداء.

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

وقال المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إنه بالتنسيق مع مباحث التموين، تم ضبط مطحن يقوم بتجميع الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة والمحظور استخدامه خارج المخابز البلدية، ويقوم بإعادة نخله مرة أخرى وبيعه بالسوق السوداء على أنه دقيق فاخر، حيث تم ضبط 93 شيكارة دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة، وتم ضبط 51 شيكارة دقيق منخول مدون عليها اسم «الديك الذهبي»، وتم ضبط الكميات المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المطحن.

حملات تموينية يومية

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه بناء على توجيهات وزير التموين، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يتم شن حملات بشكل يومي بمختلف مراكز المحافظة على المخابز والمحال التجارية لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.