حمدي بتشان: كنت رافض أغنية «الأساتوك» في البداية.. ونجاحها خلاني لفيت العالم

حل كل من عبد الباسط حمودة وحمدي بتشان ومحمود الليثي وحسن الخلعي، صناع أغنية «سطلانة»، ضيوفا في برنامج «صاحبة السعادة» للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة «DMC».

بداية حمدي بتشان

روى حمدي بتشان كواليس بدايته، خاصة مع نجاح أغنية «الأساتوك»، قائلا: «في البداية اتفق معايا منتج إننا نعمل شريط، وأنا كنت محضر 8 أغنيات أصلا، وقال هنسجلهم وكده، أنا كنت سافرت تونس في حفل، ورجعت لقيت مطرب تاني غنى الشريط».

وأضاف حمدى بتشان: «من بعد الموضوع ده عملت شريط الأساتوك، وكنت رافض أغنياتها في الأول، لأني بغني مواويل والأغنية دي المهندس عمر فودة عاوزني أتخانق مش أغني، لأنه واحد عاكس واحدة، والمنتج قال لي لو غنيتها هاديك باقي فلوسك، فاضطريت أغنيها، وسبحان الله الأغنية دي لففتني الدنيا كلها».

متأخرتش لحظة في أغنية «سطلانة»

عن أغنية «سطلانة»، أوضح حمدي بتشان: «لما قالولي على الأغنية ما اتأخرتش لحظة، العمل جماعي، 4 مطربين في غنوة في فيلم، وكل واحد فينا اجتهد وعمل اللي عليه، ربنا كلل مجهودنا، وإن اللاعب طاهر محمد طاهر يحطها في الكاسيت ويشغلها، وكل الناس تغنيها، ده لأن أي شغل في الدنيا جواه حب بيصنع معجزات، عمرنا ما بنفكر إن أي أغنية هتفرقع وتكسر الدنيا».