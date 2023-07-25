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رئيس «المركزي للتعمير» يتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص في الجيزة

كتب:

أيمن حمزة
02:44 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس الجهاز المركزى للتعمير يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص الحر بمحافظة الجيزة

رئيس الجهاز المركزى للتعمير يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص الحر بمحافظة الجيزة

تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، محور عمرو بن العاص الحر بمحافظة الجيزة، والذي يُنَفذه الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الميدانية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها من خلال الجهاز المركزي للتعمير.

تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص بالجيزة

وأوضح اللواء محمود نصار، أنّ مشروع محور عمرو بن العاص يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري «بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية»، والقوس الشمالي للطريق الدائري «بمنطقة منشأة البكاري»، بطول 4.5 كيلومتر، وعرض 12 حارة مرورية، كيلومترا يشمل إنشاء كوبرى علوى بعرض 21.5 متر «3 حارات مرورية بكل اتجاه»، وأعمال الربط مع الطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالي أطوال كباري 4.9 كيلومتر، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كيلومترا يتقاطع مع شوارع «العروبة - الثلاثيني - محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)».

توجيه بالالتزام بالتوقيتات المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروع

ووجّه رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بالالتزام بالتوقيتات المقررة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع، وتشغيل المحور في المسافة من القوس الجنوبى للطريق الدائرى حتى الربط مع شارع الهرم خلال شهر سبتمبر 2023، وتشغيل باقى المحور للربط مع القوس الشمالى للطريق الدائرى خلال شهر يناير 2024، كيلومترا وجه بسرعة نقل أى مخلفات ناتجة عن أعمال تنفيذ المحور، وتطوير ورصف الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية، وتنسيق وتطوير الموقع العام، لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها مسار المشروع لخدمة الأهالى ومستخدمي المحور.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.