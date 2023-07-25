«تعليم القاهرة»: لا تهاون في الغش بامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنّ طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون اليوم الثلاثاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في الفترة من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا، ومادة الحاسب الآلي في الفترة بين 11.30 حتى 12.30، حيث تتابع غرفة العمليات منذ فجر اليوم انتظام سير اللجان الامتحانية.

امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان لها، أنّ أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تابع غرفة العمليات داخل ديوان المديرية وتأكد من وضوح الطباعة في الورقة الامتحانية وعدم وجود أى مشاكل في الامتحان.

وشدد مدير مديرية التعليم بالقاهرة، على عدم التهاون في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني طوال فترة الامتحانات، مؤكدا اتخاذ الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري والمباشر مع حالات الغش التي يتم رصدها وفقا للقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.