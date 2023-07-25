«تضامن قنا» تنظم قافلة طبية للكشف على 85 مريضا من غير القادرين

شاركت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومديرية التضامن الاجتماعي بقنا، في تقديم الخدمات الطبية لصالح المرضى غير القادرين، حيث تم تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 85 مريضا ضمن الأولى بالرعاية بقرية الخرانقه مركز قوص، وقرى الكلاحين والشيخيه والبارود مركز قفط، وقريتي الطويرات والحجيرات مركز قنا.

قافلة طبية بقرية الطويرات

وأكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، في بيان، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

توقيع الكشف الطبي على المواطنين

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين في جميع التخصصات من «صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك»، بالاضافة لإلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج، وذلك بالتعاون مع مستشفى قنا الجامعي.

مضيفًا أنه تم إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأكد أن الجمعية بمحافظة قنا سبق لها ونفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون على إجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.