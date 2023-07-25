تحرير 105 قضايا لمحلات تجارية مخالفة في حملات بكفر الشيخ

شنّت مباحث التموين بمحافظة بكفر الشيخ، بقيادة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، حملة لفحص تراخيص المحلات التجارية، والشهادات الصحية، ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر لطرحها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرير 105 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار

ونجحت جهود الحملة، في ضبط 85 قضية عدم إعلان عن الأسعار، و20 قضية لإدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص خلال أسبوع بنطاق مراكز «كفر الشيخ، وبيلا، والحامول، وبلطيم، وقلين، وسيدي سالم، ودسوق، وفوه، ومطوبس، والرياض»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه في وقت سابق، بشنّ حملات على الأسواق، لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، ومتابعة توفير السلع الغذائية، ومحاربة الغلاء، وتحرير محاضر للمخالفين، وتحويلهم للنيابات المختصة.