مخالفات تعرضك للغرامة ويجوز التصالح فيها.. تعرف عليها

لم يعلم الكثير من قائدي السيارات أن الانتظار في الأماكن غير المخصصة قد يعرضهم للمخالفات المرورية ودفع غرمة مالية طبقا لقانون المرور الحالي، ويجب معرفة الأماكن التي خُصصت لانتظار السيارات منعا من تسبب الكثافات المرورية، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» مخالفات تعرضك للغرامة ويجوز التصالح فيها طبقا لقانون المرور الحالى.

مخالفات تعرضك للغرامة ويجوز التصالح فيها

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن الدولة حددت أماكن لانتظار السيارات الممثلة في الجراجات العمومية والخاصة بالعقارات، بالإضافة إلى ساحات الانتظار التي خصصتها الأحياء كل في نطاق اختصاصه، خاصة بجوار وأمام المنشآت المهمة والحيوية والوزارات والمصالح الحكومية التتي يتردد عليها المواطنون يوميا لقضاء احتياجتهم، بالإضافة إلى تخصيص حارات خاصة لسيارات ذوي الهمم ولا يجوز للسيارات الملاكي الانتظار بها حيث تعد ذلك مخالفة مرورية وأبرز تلك الجراجات «التحرير ويتكون من جراجين ومن عدة طوابق ويسع بإجمالي 700سيارة بالاضافة إلي المسطح العلوي يسع 25 من الحجم الكبير».

خُصصت بهدف منع المواقف العشوائية التي تسبب كثافاات مرورية

وأوضح الخبير المروري في حديثه «الوطن»، أن تلك الجراجات خُصصت بهدف منع المواقف العشوائية التي تسبب كثافاات مرورية دون مبرر وقد شدد قانون العقوبات بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بقانون 121 لسنة 2008 بتشديد العقوبة بترك السيارة في الأماكن الغير مخصص لانتظار السيارات بغرامة مالية قدرها 200 جنية ويتم مضاعفتها في حالة التكرار ويجوز التصالح بها من خلال التوجه إلي وحدة المرور التابع لها.