«شكمان السيارة» قد يعرضك للغرامة في هذه الحالة.. احذر تركه دون صيانة

يهمل عدد من قائدي السيارات صيانة «شكمان السيارة»، والذي قد يتسبب ذلك في انبعاث العوادم والدخان منه خلال سير السيارة، وهو ما ينتج عنه تلوث في البيئة، ولذلك نص قانون المرور على مخالفة وغرامة في هذه الحالة.

وفي هذه الحالة نص قانون المرور في المادة رقم «72 مكررا / 2»، على عقوبة خاصة لكل من ارتكب أي من الفعلين التاليين:

مخالفات مرورية

- كل من قاد مركبة في الطريق ينبعث منها دخان كثيف.

- قيادة مركبة ينبعث منها عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة.

قيمة الغرامات المرورية

وفي هذه الحالة يعاقب قانون المرور قائد السيارة غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، وفي حالة ارتكب قائد المركبة أي من المخالفتين السابق ذكرهما مرة ثانية خلال 3 أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف الغرامة المشار إليها.

وأوضح قانون المرور، أنه إذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.