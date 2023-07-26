انطلاق مهرجان العلمين للنحت والرسم على الرمال بمشاركة 40 فنانا عالميا

قال أنجيل جوزيف، رئيس ومؤسس مهرجان العلمين الدولى للرسم والنحت على الرمال، إن مهرجان العلمين الدولى للرسم والنحت على الرمال انطلقت فعالياته اليوم، وتستمر حتى يوم 30 سبتمبر المقبل، مضيفا أنها المرة الأولى التي يقام فيها مثل هذا المهرجان فى مصر والشرق الأوسط، موضحا أن الفعاليات تشهد حضور 40 فنانا عالمى فى هذا المجال يمثلون 20 دولة، لافتا إلى أن هذا المهرجان سيقام فى منطقة الشاطئ بالعلمين الجديدة على الممشى السياحى.

المساحات المخصصة لمهرجان العلمين الدولي للرسم والنحت على الرمال

أضاف «جوزيف» أنه أرسل خطابا إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لبحث مشاركة الغرف التابعة للاتحاد فى هذا المهرجان العالمي، مضيفا أن الأرض المخصصة لإقامة مهرجان العلمين تبلغ مساحتها نحو 5 آلاف متر مربع، موضحا أن مهرجان الرمال سيقام على مساحة 2000 متر، وباقى المساحة سيقام عليها مسرح تقدم عليه نحو 20 حفلا شهريا، فضلا عن عدد من المساحات التجارية لمختلف النشاطات.

5 غرف سياحية مرشحة للمشاركة في مهرجان العلمين

وأرسل أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، خطابا إلى الغرف السياحية الـ 5 التابعة للاتحاد، وهى (غرفة المنشآت الفندقية- غرفة شركات السياحة- غرفة المنشآت والمطاعم السياحية- غرفة الغوص والرياضات البحرية- غرفة السلع والعاديات السياحية) وذلك للنظر فى المشاركة بهذا المهرجان وشرح آليات المشاركة.