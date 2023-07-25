الفيلم السوري المصري «صول» يشارك في مهرجان «جيتشون» بكوريا الجنوبية

يشارك الفيلم السوري المصري «صول»، من إخراج زهرة البودي، ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جيتشون للسينما والموسيقى في كوريا الجنوبية، في الفترة من 10 حتى 15 أغسطس المقبل، وهو المهرجان الأهم من نوعه في العالم.

الفيلم إنتاج مصري سوري

وفيلم «صول» إنتاج مشترك بين سوريا ومصر، وشارك في إنتاجه من سوريا زهرة البودي ومن مصر مصطفى الكيلاني، وإخراج زهرة البودي، وعرض ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة 2023، وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا وقت عرضه.

أحداث فيلم «صول»

ويروي الفيلم عن «جابي»، وهو موسيقي شاب من ذوي الاحتياجات خاصة لديه حالة خاصة جدا تدعى «متلازمة العظم البلوري»، والتي أقعدته عن الحركة والمشي وأفقدته بصره بشكل نهائي.

ويجد الشاب شغفه مبكراً، وأصبحت الموسيقى أسلوب حياته ووسيلته لتحقيق أثره الخاص في هذا العالم، هو إنسان عادي لكل من يعرفه، الفارق الوحيد أنّه مُلهم.

وكتب سيناريو الفيلم زهرة البودي وكارمن قاسم، ومدير الإضاءة وتصوير فادي زوان.

ومهرجان جيتشون هو الأهم في العالم من نوعه، ويقام في مدينة جيتشون بكوريا الجنوبية للاحتفال بالأفلام المرتبطة بالموسيقى ، ويعرض البرنامج الرئيسي لمهرجان Jecheon الدولي للموسيقى والأفلام (JIMFF) أفلامًا وثائقية ذات طابع موسيقي من جميع أنحاء العالم.