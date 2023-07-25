استشاري نفسي: الأعمال التطوعية تحسن القدرات الذهنية والحالة المزاجية

قال الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي وعلوم الأعصاب، إنَّ الأعمال التطوعية تحسن القدرات الذهنية وتسهم في تقليل التدهور العقلي خاصةً لكبار السن، مؤكداً أنَّ هناك دراسة علمية تعد جزء من عدة دراسات ظهرت منذ عام 2015 في هذا السياق تتحدث عن التأثير الإيجابي للأعمال التطوعية على الصحة النفسية للإنسان.

«سليمان»: المشاركة والتطوع يحسن الحالة المزاجية

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت»، من تقديم الإعلامية سالي سالم على «قناة الناس»، أنَّ الأعمال التطوعية تسهم في تحسن الوظائف المعرفية وتنشيط وظائف المخ العليا، أو بقاءها كما هي بدون تدهو،ر كما أنَّ الأعمال البدنية تعينهم والتطوع والمشاركة يُحسن الحالة المزاجية.

المشاعر السلبية وتأثيرها على وظائف المخ

ونصح الاستشاري النفسي، بالعمل التطوعي والمشاركة فيما يفيد الآخر لأنه فرصة لتقليل القلق ففعل الخير ومساعدة الآخرين، وإفادة المجتمع نوع من الدفاعات الناضجة ضد القلق، موضحاً أنَّ كبر السن ليس وحده المسؤول عن تدهور وظائف المخ، ولكن تراكم مشاعر سلبية والشعور بالوحدة القاتلة.

وذكر، أنَّ الشخص صار كتلة مهملة، حتى لو في عمر صغير، ومن ثم فإن فكرة ممارسة أعمال ومهام يومية للشخص إذا كان وحيدا بلا شريك يعينه ويجعله يقبل على الحياة.