رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

النائب إيهاب منصور: لدينا أحزاب كثيرة غير مُمثلة في البرلمان

كتب:

أبانوب رجائي
10:05 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
إيهاب منصور

إيهاب منصور

تحدث النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، عن رأيه في النظام الانتخابي الأمثل لتحقيق إرادة الناخبين وتمثيل جميع القوى السياسية.

وقال منصور خلال برنامج «الحياة اليوم» على شاشة قناة «الحياة»: «بدون أي شك القائمة النسبية أفضل ولدينا أسباب كثيرة والنظام الذي جئنا به في مجلس النواب الحالي هو 50% قائمة مطلقة و50% فردي والعام الماضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن إصلاح سياسي تأخر كثيرا وأن هذا الإصلاح والحوار الوطني يدار بطريقة جيدة للغاية ولكن نحن كسياسة نحتاج إصلاح».

وأضاف أن القائمة النسبية أفضل بكثير وستتيح لجميع الأحزاب المشاركة، ولدينا أحزاب كثيرة فاعلة لكنها غير ممثلة في البرلمان وأن هذه الأحزاب تبحث عن مكان.

 

اقرأ المزيد:

إيهاب منصور لبرنامج «الحوار الوطني»: يجب توعية المواطن بأهمية المجالس المحلية

«الحياة اليوم» يستعرض أبرز المعلومات عن مول العلمين.. مفهوم جديد للتسوق

مراسل «الحياة اليوم»: الداون تاون بالعلمين الجديدة ترفيه وسياحة طوال العام

مراسل الحياة اليوم: توفير جراج مجاني وخدمة إسعافات أولية في ممشى العلمين

«الحياة اليوم» يرصد آراء زوار مدينة العلمين الجديدة: أشبه بالمدن الأوروبية
بقلم أبانوب رجائي