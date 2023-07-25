النائب إيهاب منصور: لدينا أحزاب كثيرة غير مُمثلة في البرلمان

تحدث النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، عن رأيه في النظام الانتخابي الأمثل لتحقيق إرادة الناخبين وتمثيل جميع القوى السياسية.

وقال منصور خلال برنامج «الحياة اليوم» على شاشة قناة «الحياة»: «بدون أي شك القائمة النسبية أفضل ولدينا أسباب كثيرة والنظام الذي جئنا به في مجلس النواب الحالي هو 50% قائمة مطلقة و50% فردي والعام الماضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن إصلاح سياسي تأخر كثيرا وأن هذا الإصلاح والحوار الوطني يدار بطريقة جيدة للغاية ولكن نحن كسياسة نحتاج إصلاح».

وأضاف أن القائمة النسبية أفضل بكثير وستتيح لجميع الأحزاب المشاركة، ولدينا أحزاب كثيرة فاعلة لكنها غير ممثلة في البرلمان وأن هذه الأحزاب تبحث عن مكان.