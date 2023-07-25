رابط التحويل الإلكتروني بين مدارس الجيزة.. وآخر موعد للتقديم

أعلنت مديرية الجيزة للتربية والتعليم، عن موعد غلق رابط التحويل الإلكتروني بين مدارس الجيزة، للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024، مقررةً له يوم الإثنين الموافق 31 يوليو، موضحة أنه تم فتح رابط باب التحويل الإلكتروني بين مدارس الجيزة منذ يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.

رابط التحويل الإلكتروني بين مدارس الجيزة

وقالت مديرية الجيزة للتربية والتعليم، إن التسجيل الإلكتروني لرابط التحويل بين مدارس الجيزة، يتم من خلال ولي الأمر فقط وبشكل إلكتروني فقط، من خلال هذا الرابط «من هنا»، موضحة أن هذا لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، ولا يتم الالتفات للتحويل الورقي يدويا إلا للتعليم الفني والتعليم الخاص فقط.

تعليمات مهمة من التربية والتعليم بالجيزة

وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عدة تعليمات هامة، وهي:

- التأكد من سلامة الرقم القومي للطفل.

- إعلان نتيجة التحويل بين مدارس الجيزة 15 أغسطس المقبل.

- طباعة الاستمارة حال قبول الطلب وإرفاقها مع الأوراق المطلوبة.

- المراحل التي يمكن التحويل في المرحلة الثانية (رياض الأطفال ومرحلة التعليم الابتدائي والمرحلة الإعدادية والثانوية).

- عدم دفع أي مبلغ مالي تحت أي مسمى خلال التقدم.

- التزام ولي الأمر بشروط وقواعد ومواعيد القبول والأوراق التى تطلبها المدرسة.