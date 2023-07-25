المتقدّمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»: يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة

أعرب عدد من المتقدمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، الذى تنفّذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن فخرهن بالمشاركة فى اختبارات البرنامج والوصول إلى المرحلة الأخيرة، وهى المقابلات الشخصية، مؤكدات أن الأكاديمية أصبحت مصنع إعداد قادة المستقبل، وأن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة على جميع المستويات، حيث تترجم الأكاديمية هذا الاهتمام عبر تقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى وتأهيلهن للقيادة.

«أميرة»: البرنامج تجربة مليئة بالمعلومات

وقالت أميرة الصاوى، إحدى المتقدمات للبرنامج وباحثة فى مجال الإعلام، إن البرنامج تجربة جديدة مليئة بالمعلومات وثرية، وتدعم إيمانها بفكرة العلم والتعلم؛ لأن البرنامج أكسبها خبرة محلية ودولية، وأضاف إليها معلومات قانونية ومعرفية.

وأوضحت «الصاوى» أن الدولة تهتم مؤخراً بتمكين المرأة، خاصة بالمجالات القيادية، بدليل أن هناك 8 سيدات وزيرات بالحكومة، إضافة إلى إطلاق برامج توضح أهمية تمكين المرأة وعملها وقراراتها مثل «التاء المربوطة»، مؤكدة أن المرأة تمثل المجتمع كله وليس نصف المجتمع.

من جانبها، قالت سمر زكريا، إحدى المتقدمات للبرنامج وموظفة ببنك مصر، إن البرنامج يعكس الاهتمام الشديد بالمرأة على جميع المستويات، مشيدة بالنظام الذى يقوم عليه البرنامج، كما أن الاختبارات دقيقة وبها أسئلة مختلفة ومتنوعة وتقييم أيضاً مختلف، والأسئلة متنوعة بالشكل الذى تستنتج من خلاله الشخصيات ومدى قابليتهم هذا البرنامج، مضيفة أن البرنامج كان فرصة كبيرة فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمرأة، وهو حافز ودفعة كبيرة للاستمرار. فيما قالت المهندسة سارة عادل، إحدى المتقدّمات ومهندسة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب من أفضل الأماكن التى يمكن أن تصنع قادة فى مصر والعالم كله.

«سارة»: المرأة جزء من المجتمع وتسعى للمساهمة في بنائه

وأضافت «سارة» أن البرنامج جديد، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم المرأة المصرية وتوفير فرصة حقيقية للسيدات؛ لأن يكنّ قادة فى يوم من الأيام ويسهمن فى تطوير الدولة، مشيرة إلى أنها مرت بأكثر من اختبار، الأول لغة وثقافة عامة وسمات شخصية، وفى حال اجتيازه يتم الدخول فى مقابلات شخصية، موضحة أن البرنامج يساعد فى تمكين المرأة، وهو شىء كنا نحتاجه بضرورة، خاصة أن المرأة جزء من المجتمع وتسعى للمساهمة فى بنائه.