كل ما تريد معرفته عن اختبارات مدرسة العربي للتكنولوجيا.. الرسوم والضوابط

أعلنت مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، تفاصيل اختبارات الالتحاق بالمدرسة، للطلاب المتقدمين لها للعام الدراسي 2023-2024، وهو ما يهم عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم.

وأوضحت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقة، عبر صفحتها الرسمي مواعيد الاختبارات وكيفية سداد رسومها وكيف يتم الاختبار، لذا يوضح هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن اختبارات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بعد أن وجهت لهم رسالة بضرورة متابعة صفحة المدرسة بصفة مستمرة، والتي جاءت كالتالي:

رسوم وخطوات اختبارات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم اختبارات الالتحاق بالمدرسة، والتي يتم دفعها من خلال ماكينات «فوري»، وتصل قيمتها إلى 250 جنيها، على أن يتم دفعها باسم مدارس التكنولوجيا التطبيقية تحت رقم الحساب 66643، وذلك بالرقم القومي للطالب، حتى يستطيع الطالب دخول اختبار القدرات.

- وبعد ذلك يتم تصوير الإيصال عدد 2 نسخة وإحضار صورة منه إلى المدرسة قبل يوم 30 يوليو الجاري.

- لن يستطيع الطالب دخول الاختبار إلا بعد دفع الإيصال وإحضار صورة منه قبل ذلك اليوم.

- وبعد ذلك يتم إحضار ورقة مكتوب عليها اسم الطالب والرقم القومي الخاص به، إضافة إلى كود الطالب والإيميل الموحد الخاص به.

موعد اختبارات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية موعد اختبارات القبول للمتقدمين لها، والتي تبدأ يوم 6 أغسطس المقبل، ويتم تحديد الأيام المخصصة لاختبارات كل طالب عبر الصفحة الخاصة بالمدرية، لذلك يجب متابعتها باستمرار.