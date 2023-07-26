الكشف على 583 ألف مواطن ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بالإسكندرية

قالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية «100 يوم صحة» خلال الـ30 يوما الماضية بالمحافظة، بلغ نحو 583 ألفا و548 تشمل الخدمات الوقائية «التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية» والمبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في بيان اليوم عن التقرير الأول لمرور شهر على 100 يوم صحة، أنه جرى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لـ139 ألفا و284 مواطنا واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم) 38 ألفا و821 مواطنا.

11 ألف قافلة علاجية

وأوضحت أن إجمالي التردد على القوافل العلاجية بلغ نحو 11 ألفا و811 مترددا وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 45 ألفا و402 سيدة، وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 77 ألفا و905 مواطنين بالإضافة إلى 23 ألفا و641 مواطنا من خلال فرق ندوات الإعلام و التربية السكانية.

خدمات التطعيم

وأشارت إلى تقديم خدمات التطعيم لـ133 ألفا و538 طفلا والمرور على 1262 منشأة غذائية وسحب 1209 عينات من الأغذية والمشروبات.