الإسماعيلية ليست الوحيدة.. 5 محافظات في مصر تنتج المانجو بكميات كبيرة

تُعد زراعة المانجو من الأنشطة الزراعية المهمة في مصر، وتتجه الأنظار إلى محافظة الإسماعيلية وهي إحدى المحافظات الرائدة في زراعة المانجو.

وتُقدر المساحة المزروعة بالمانجو في الإسماعيلية بحوالي 33 ألفا و904 أفدنة، وفقًا للإحصاءات الرسمية، وينتج في الفدان الواحد من المانجو نحو 9 أطنان سنويًا.

وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي تحظى بها المحافظة إلا أن هناك العديد من المحافظات والمناطق الأخرى التي تزرع المانجو بكميات كبيرة، مثل محافظة الشرقية والفيوم وغرب النوبارية وفقًا لمركز البحوث الزراعية.

وترصد «الوطن» عدة محافظات في مصر بخلاف الإسماعيلية من حيث إنتاج محصول المانجو بكميات كبيرة وبإنتاج أصناف عالية الجودة والمذاق الرائع وفقًا لكتاب «زراعة وإنتاج المانجو» الصادر عن مركز البحوث الزراعية.

محافظة الشرقية

وتتميز محافظة الشرقية بزراعة مجموعة متنوعة من فواكه المانجو، حيث تحتل المرتبة الثانية بين المحافظات في إنتاج هذه الفاكهة اللذيذة والشهية.

يوجد في محافظة الشرقية 14 صنفاً مختلفاً من فاكهة المانجو، وتتمتع هذه الأصناف بأعلى جودة منها العويسي والسكري والهندي والتيمور ومبروكة وقلب الطور وتبلغ المساحة المنزرعة حوالي 17004 أفدنة.

محافظة الجيزة

وتعد زراعة المانجو في محافظة الجيزة من الأنشطة الزراعية المهمة، حيث تتوفر فيها بيئة مناسبة لزراعة ملكة الفواكه.

وتنمو في الجيزة عدة أصناف من المانجو، مثل المانجو الكيت والمانجو الهندي والمانجو الفونس وغيرها على مساحة 7665 فدانا.

محافظة الفيوم

وتشتهر محافظة الفيوم بزراعة المانجو، حيث تتمتع هذه المحافظة بمناخ ملائم لزراعة الفاكهة وتوفر التربة الغنية والمياه الجوفية الوفيرة التي تساعد على نمو المانجو بشكل جيد على مساحة 4342 فدانا.

وتزرع في الفيوم عدة أصناف من المانجو وتعرف هذه الأصناف بجودتها العالية ومذاقها الرائع، ما يجعلها محط اهتمام المستهلكين المحليين والدوليين وتشكل مصدر رزق للعديد من المزارعين والعمال في المنطقة.

غرب النوبارية

وتعد منطقة غرب النوبارية في محافظة البحيرة من المناطق التي تزرع المانجا بكميات كبيرة، حيث تتميز هذه المنطقة بالتربة الخصبة والمناخ الملائم لنمو الفاكهة.

وتنمو في غرب النوبارية عدة أصناف من المانجا، مثل المانجو الهندي والمانجو الفونس والمانجو الكيت والمانجو العويسي وغيرها على مساحة 11221 فدانا.

أسوان

وتنمو عدة أصناف من المانجو في أسوان وتزرع في المناطق شديدة الحرارة في المحافظة إذ تتمتع بتربة خصبة ومناخ دافئ وجاف. وتعد قرية فارس أشهر المناطق انتاجًا للمانجو حيث تقدر المساحة المزروعة بحوالي 10 آلاف فدان من أجود أنواع المانجو وفقًا للدكتور حسن الشقطي المستشار الاقتصادي لمحافظ أسوان.