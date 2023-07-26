تحت شعار «لا للتعصب».. بطولة كرة قدم في الغربية من 32 فريقا بمختلف المحافظات

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «أهالي قرية بالغربية ينظمون بطولة كرة قدم بمشاركة 32 فريقا من مختلف المحافظات».

وتحت شعار لا للتعصب نظمت قرية دمشيت بمحافظة الغربية بطولة كرة قدم بمشاركة 32 فريقا من مختلف المحافظات على ملاعب ترابية وسط حضور واسع من الأهالي.

ملاعب ترابية وحضور واسع من الأهالي

ورغم بساطة الإمكانيات وطبيعة الملاعب الترابية إلا أنَّ الأهالي قرروا تنظيمها على مستوى ترفيهي عالٍ وخروج التجربة بأفضل صورة.

وحاول منظمو البطولة نقل تجربة الفار إلى المباريات عن طريق وضع كاميرات في الملعب متصلة بجهاز كمبيوتر وشاشة لإعادة اللقطات المطلوبة للحكم واستخدمت التقنية في بعض المباريات.

مواعيد المباريات تتناسب مع موجة الحر الشديد

ومع موجة الحر الشديد التي تشهدها المحافظات أعلن المنظمون اتخاذ قرارات سريعة، إذ جرى تأجيل مواعيد المباريات عن وقت ذروة الحر مع توزيع المياه والمشروبات على الجمهور، خاصة أن الهدف الرئيسي من الحدث الذي يقام سنويا داخل القرية هو إعلاء الروح الرياضية بين الجميع.