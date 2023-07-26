لو أسمك متشابه مع حد عليه قضية.. تتصرف أزاي؟.. قانوني يجيب 

أكد عمرو عبد السلام، المحام بالنقض، أن تشابه الأسماء يتسبب في العديد من المشاكل، بعضها بسيط وأخر معقد، خاصة إذا تعلق بتشابه الاسم مع شخصة لها سوابق إجرامية أو أحكام في قضايا، ولتجنب هذه الأمور يجب اتباع عدد من الأجراءات القانونية التي تحمى المواطنين من الوقوع في دائرة الأزمات.

تقديم طلب للنيابة المختصة

قال عمرو عبد السلام، المحام بالنقض، إنه يتعين علي كل من تشابه إسمه مع أحد من معتادي الإجرام أو من صدر ضده حكما في قضية.. مثلا، أن يتوجه للنيابة المختصة لتقديم طلب لرئيس النيابة متضمناً رقم القضية وأسمة الرباعي، مرفقاً به صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، ويقوم الموظف المختص بإضافة بيانات القضية ورقم الحصر وتاريخ الجلسة ومدة الحكم وإرفاق محضر الشرطة بالطلب قبل عرضه علي رئيس النيابة المختصة.

الحصول علي شهادة من وحدة المباحث بشأن تشابه الاسم

أضاف المحامي أن رئيس النيابة المختصة يقوم بالتأشير علي الطلب، ويتسلمه صاحب الشأن، ومن ثم يتوجه لقسم الشرطة التابع للنيابة، لإعطائه شهادة من وحدة المباحث تفيد أنه ليس هو الشخص المعني بالإتهام.