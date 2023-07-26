«الوطنية للتدريب» تختتم مقابلات أولى دفعات «المرأة تقود للتنفيذيات» اليوم

تختتم الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، الذي استمر على مدار 3 أيام متتالية لـ360 متقدمة، بحضور عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، إضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وتشهد لجان المقابلات على مدار اليوم، حضور الدكتور أحمد كاجوك، نائب وزير المالية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ولميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، ومحمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وسفير اليابان في القاهرةـ أوكا هيروشي، والمستشار يمنى بدير وكيل هيئة قضايا الدولة.

ويسعى برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة، عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها بين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4،5) درجة «يتم تسليمها قبل بدء البرنامج»، واستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي: التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة 10 أشهر بإجمالي 223 يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.