مجلة المسرح تحتفي بالكاتب الراحل أبو العلا السلاموني في عدد يوليو

صدر العدد الجديد من مجلة المسرح في إصدارها السادس، بعد توقف استمر لعدة أشهر، بالتعاون بين المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ورئاسة تحرير الناقد المسرحي الكبير عبدالرازق حسين.

احتفاء بسيرة الراحل السلاموني في مجلة المسرح

يتضمن هذا العدد، استعراض محمد أبو العلا السلاموني قبل رحيله لذكرياته مع الراحل يسري الجندي، ملف خاص يتناول رحلة عطاء الكاتب المسرحي الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني ورثاء محبيه، حيث يتحدث الدكتور عمرو دوارة عن السلاموني شهيد الثقافة والفنون العربية، ودراسة للدكتور أحمد محمود حامد عن المصادر التراثية في دراما محمد أبو العلا السلاموني، ويتساءل المخرج عادل زكي، هل كان يرثي نفسه مستعرضا ما كتبه الراحل أبو العلا السلاموني في رثاء بطله امرؤ القيس برائعته المسرحية «الثأر ورحلة العذاب».

وترصد الدكتورة نعيمة عاشور، البعد الميتافيزيقي للمرأة في مسرحيات الراحل أبو العلا السلاموني، ويكتب محمد عبد الحافظ ناصف تحت عنوان «السلاموني يقول والتاريخ يقول»، والدكتور تامر فايز، يكتب عن السلاموني بوصفه عاشق المسرحية التاريخية، ودراسة للناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا عن السلاموني والمسرح الشعبي.

وتكتب صفاء البيلي عن العرض المسرحي العراقي «أمل» أحد عروض المهرجان العربي للمسرح بدورته الـ13 الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح، ونور الهدى عبدالمنعم عن مسرحية «حتشبسوت» لفرقة فرسان الشرق للتراث بدار الأوبرا، والدكتور عمرو دوارة، يستعرض الجوانب الفنية للعرض المسرحي «عيلة اتعملها بلوك».

كما يكتب أشرف سلامة عن العرض المسرحي «يا شيخ سلامة»، والدكتورة وفاء كمالو عن عبقرية الحضور في ذاكرة الإبداع من خلال عرض «يا شيخ سلامة»، وتكتب صباح محسن كاظم عن الحاضر الغائب الدكتور كمال الدين عيد، وعبدالسلام إبراهيم عن المسرحية الميلودرامية «الفلنكات» للكاتب المسرحي محمد عبدالحافظ ناصف، ويكتب ناصر العزبي عن الواقعية الفنية الجديدة من خلال رصد التاريخ والحضور الفني لصانع النجوم والظاهرة الفنية ذات الأثر «خالد جلال».

ويكتب الدكتور محمود أبو دومة عن عطيل بعد التعديل على المسرح الإنجليزي، ويتناول أحمد عجيبة عودة الروح لمسرح السامر، والدكتور كمال يونس عن الترجمة المسرحية بين التقليد والتجديد، ودراسة لياسين سليماني عن تسويق المنتج الثقافي وإنتاج الثروة.. الإنتاج المسرحي نموذجا، وأخيرا يتناول الدكتور رضا عبد الرحيم النص المسرحي المهاجران.