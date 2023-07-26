«الداخلية» تنفيذ 258 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من القضايا المتنوعة، خلال عدة حملاتها جرى تنفيذها لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 3 قضايا، بالإضافة إلى قضية أخرى في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

ضبط 1728 مخالفة مرورية

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 1728 مخالفة مرورية متنوعة، و18 قضية أخرى في مجال الأمن العام.

تنفيذ 258 حكما قضائيا متنوعا

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 258 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 قضايا في مجالي مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات».