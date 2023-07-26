إعدام أكثر من 68 طن أغذية وضبط 434 منشأة مخالفة خلال شهر بالشرقية 

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية حملات مكثفة وموسعة خلال الـ30 يوماً، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

المرور على 2910 منشأة غذائية

أسفرت جهود هذه حملات مديرية الصحة عن ضبط 434 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

إعدام 45 طن و555 كيلو أغذية مختلفة

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، في بيان لها أنه جرى إعدام 45 طنا و555 كيلو أغذية مختلفة ولحوم، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 22 طنا و955 كيلو أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وجرى سحب 843 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 2440 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.