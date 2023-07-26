خبير مروري يضع روشتة لحماية السيارات من الحرائق خلال الموجة الحارة

الكثير من أصحاب السيارات تتعرض مركباتهم لاشتعال النيران بها خلال الموجات الحارة، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى نشوب حريق في السيارات؛ والبعض يتجاهلونها أو يغفلون عنه.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» كيفية حماية السيارات من الحريق:

كيفية الحفاظ على سيارتك من النيران

قال اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري في حديثه لـ«الوطن»، إن السبب الأساسي لاشتعال الحريق بالسيارة ليس ارتفاع درجة الحرارة ولكنه عامل مساعد نظرا لإهمال قائدي السيارات من التأكد من الصلاحية الفنية قبل التحرك؛ وأبرزها سوائل السيارة التي يجب أن تكون صلاحيتها سارية ومنسوبها مناسب لارتفاع شديد في درجة الحرارة، والسوائل هي دورة مياه التبريد وزيت الفرامل، بالإضافة إلى مراجعة فلتر الهواء، ويفضل تغييره، ومتابعة فلتر التكييف موسميا، والنظر إلى فلتر البنزين والبوجيهات، مع مراجعة تيل الفرامل الأمامي والخلفي، وتنظيفها، والتأكد من تربيط العفشة بشكل كامل.

تحذيرات لقائدي السيارات

كما حذر الخبير المروري، قائدي السيارات من تشغيل التكييف خلال تشغيل السيارة ووضع مواد قابلة للاشتعال مثل روائح السيارة وشاحن الموبايل والكحول المطهر بداخل السيارة.