محافظ الشرقية يُسلم وحدة سكنية لإحدى السيدات الأولى بالرعاية 

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، لافتاً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية

جاء ذلك خلال استقباله السيدة «س.س.ع»، بمكتبه بالديوان العام لتسليمها عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بالمجاورة 52 بمدينة العاشر من رمضان نظراً لظروفها الاجتماعية والصحية والعائلية الصعبة ولتوفير سكن لائق لها ولأسرتها.

الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية

وحرصت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني على إهداء السيدة «س.س.ع»، الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية اللازمة لفرش الوحدة السكنية المخصصة لها دعما منهم في تلبية احتياجاتها المعيشية نظرا لظروفها الصحية والاجتماعية

ومن جانبها أعربت السيدة عن امتنانها وتقديرها لاستقبال محافظ الشرقية لها اليوم بمكتبه وتسليمها عقد الوحدة السكنية المخصصة لها بالمجاورة 52 بمدينة العاشر من رمضان وتوفير أثاث منزلي وأجهزة كهربائية مساهمه من مؤسسات المجتمع المدني في توفير حياه كريمة لها.