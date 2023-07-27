تفاصيل زيارة نقيب الممثلين للمخرج المسرحي أحمد شوقي بمستشفى العجمي التخصصي

زار الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، بالأمس، المخرج المسرحي أحمد شوقي الذي أجرى جراحة ناجحة بمستشفى العجمي التخصصي بغرب الإسكندرية، بعد أن تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، وأجريت له جراحة عاجلة تم خلالها تركيب قسطرة أولية عاجلة وتركيب دعامات بالقلب.

تدخل جراحي سريع

قال الدكتور صلاح الحصاوي، مدير عام مستشفى العجمي التخصصي بالعجمي غرب الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المخرج أحمد شوقي وصل إلى المستشفى في حالة خطيرة، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة تستلزم تدخلا جراحيا سريعا لإنقاذ حياته، وعلى الفور تم استدعاء الطاقم الطبي وتجهيز غرفة العمليات وأجريت له قسطرة عاجلة وتركيب دعامات وحالته الآن مستقرة وتم تخطي مرحلة الخطر.

المخرج صديقي

وأوضح الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، أن المخرج أحمد شوقى زميل عزيز وصديق قبل أن يكون عضواً بنقابة الممثلين، وفور علمي بحالته الصحية حضرت لزيارته على الفور، ولم أكن أتوقع وجود مستشفى بمثل هذه الإمكانيات الطبية العالية بمنطقة العجمي وكنت أشعر بالقلق قبل وصولي وبعد زياراتي واطمئناني على المخرج أحمد شوقي وجدت إمكانيات عالية وخدمة طبية متميزة وأستطيع أن أقول إن مستشفى العجمى التخصصي مستشفى عالمي وأن تتدخل جراحياً بهذه السرعة وتنقذ حياة إنسان تؤكد أنها على أعلى مستوى وأشكرهم على سرعة إنقاذ حياة الفنان المخرج والصديق أحمد شوقي.

الفريق الطبي

وأشار الدكتور مهاب الأنصاري، رئيس قسم القسطرة، إلى أن حالة المريض كانت تعاني من جلطة مكتملة بالشريان الأيسر الأمامي النازل وتم عمل قسطرة أولية عاجلة مع تركيب دعامة دوائية، كما كان يعاني من ارتشاح رئوي حاد مما استدعى وضعه على جهاز CPAP وحجزه بالعناية، وأجرى الجراحة دكتور أحمد مبروك ودكتور سمر السيد ودكتور عدنان الوجيه، تحت إشراف الدكتورة سهى نظمى رئيس قسم القلب، وعاونهم أحمد فريد وبسنت طارق وأحمد غلاب، وبعد استقرار حالة الفنان أحمد شوقى تم نقله إلى القسم الداخلى.