«الصحة»: فيروس الورم الحليمي السبب في الإصابة بسرطان عنق الرحم

أعلنت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها عن الفيروس الرئيس المسبب لسرطان عنق الرحم، موضحة أنه فيروس الورم الحليمي داعية المواطنين بضرورة الكشف المبكر ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية، الأمر الذي يساهم في رفع معدلات الشفاء والتي تصل إلى 90%.

الفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يمكن الكشف عن سرطان عنق الرحم ضمن فعاليات حملة 100 يوم صحة، والتي تعمل داخل الوحدات الصحية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء وفي الميادين والمؤسسات والنوادي الصحية.

تفاصيل حملة 100 يوم صحة للكشف عن الأورام السرطانية

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الكشف والعلاج داخل مبادرة 100 يوم صحة هو مجاني ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية، لافتا الي الخط الساخن للمبادرة والذي يعمل علي تلقي كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين والرد عليها بشكل عاجل وسكن طلب الخدمة منزليا لبعض الفئات وهم المسنين والغير قادرين علي الحركة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها للإطلاع علي اقول وحدة صحية يمكن اللجوء اليها للاستفادة من خدمات العلاجية التي تقدمها حملة 100 يوم صحة.