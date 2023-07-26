19 وظيفة خالية بسلسلة هايبر ماركت لجميع المؤهلات.. الشروط والمميزات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية بإحدى سلاسل الهايبر ماركت الشهيرة، للشباب الراغبين في الحصول على فرصة مناسبة تساعدهم على بدء حياتهم العملية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية، والشروط الخاصة بها، وحقوق ومميزات العمل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مدير فرع.

2- مشرف كاشير.

3- مشرف استلامات.

4- مشرف الأمن.

5- مشرف أغذية جافة.

6- مشرف فريش فوود.

7- مشرف قسم المخبوزات والحلويات.

8- مشرف قسم الأجهزة المنزلية.

9- كاشير.

10- منسق ممرات.

11- موظف استلامات.

12- موظف أمن.

13- شيف أجبان.

14- شيف جزار.

15- شيف خباز.

16- باريستا.

17- بائع بقسم الخضار والفاكهة.

18- بائع بقسم الأجهزة المنزلية.

19- فني صيانة تبريد وتكييف.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في بورسعيد.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية حاصل على مؤهل متوسط علي الأقل.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة أكثر من عام في نفس الوظيفة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح للتجنيد للذكور.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية يتم تحديدها حسب الخبرة.

- تمنح الشركة للعاملين بها أرباح سنوية.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي عائلي.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين اجتماعي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، واختيار الوظائف، ثم يتم ملء الاستمارة الخاصة بالوظائف بييانات الراغب في التقديم لتلك الوظائف.