«الجمرك» يحتفل بعيد الإسكندرية القومي بالورود والأغاني: من هنا رحل «فاروق»

شهدت مناطق حى الجمرك بالإسكندرية، أحد أقدم أحياء الإسكندرية والذى شهد رحيل الملك فاروق عن مصر وإعلان نجاح الثورة المصرية، احتفالات كبيرة ومبهجة، حيث تم تزيين السيارات والشوارع بالورود والزهور، وغنى أهالي الحي الأغاني التي تعبر عن نجاح ثورة يوليو مع الفرق الموسيقية التي شاركت في الاحتفالات، وحضر حفل حي الجمرك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وقيادات المحافظة ونواب الشعب وآلاف من أهالى حى الجمرك.

رئيسة حي الجمرك: نحن الأحق بالاحتفال

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن» إن حى الجمرك هو الأحق بالاحتفال لوجود ميناء الإسكندرية به والذى شهد مغادرة يخت المحروسة حاملاً الملك فاروق ليغادر مصر معترفاً ومعلنا نجاح ثورة 23 يوليو وإعادة الوطن للشعب الذى انحاز للجيش المصري في أكبر عملية تطهير شهدها التاريخ وكان ذلك يوم 26 يوليو الذي اختير ليكون العيد القومي لعروس البحر الأبيض المتوسط وفي الذكرى الـ71 نقدم الشكر للقوات المسلحة المصرية التى حافظت وتحافظ على أمن واستقرار البلاد وترعى مصالح مواطنيه رعاية كاملة.

ورود وزهور وأغانٍ

وأوضحت رئيس حي الجمرك أن الاحتفالات شملت تزيين السيارات والشوارع وديوان عام الحي بالورود والزهور وأقيم الاحتفال الرئيسى بمنطقة القلعة فى حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وقيادات العمل التنفيذى بالمحافظة وعدد كبير من أهالي حي الجمرك ونواب الشعب وشاركت فرق موسيقية لتقديم تابلوهات فنية تعبر عن فرحة الشعب المصرى بأعظم ثوراته على مر التاريخ.