أقباط الإسكندرية يحتفلون بعيد الأمير تادروس بتطييب الرفات و«كسوة جديدة»

احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأمير تادرس بمنطقة مطار النزهة شرق الإسكندرية، مساء الأربعاء، بعشية عيد الأمير تادرس الشطبي، بحضور القمص إبرام إميل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية.

وشهدت العشية زفة ليلة العيد وسط أجواء مفرحة، فيما قام الآباء الكهنة بتطييب رفات الأمير تادرس ووضع الرفات في كسوة جديدة احتفالا بالعيد، وسط سعادة الحضور وزغاريد النساء ابتهاجا بالعيد.

نهضة عيد الأمير تادرس

وقال القمص تادرس عطية الله، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأمير تادرس بمنطقة مطار النزهة شرق الإسكندرية، إنّ نهضة عيد الأمير تادرس على مدار 5 أيام شهدت تقديم عظات عن الأسرة والتربية، تماشيا مع توصية المجمع المقدس بتخصيص عظات عن الأسرة وأسس التربية الصحيحة، حفاظا على تماسك الأسر وإخراج جيل من الأطفال والشباب المميز.

حضور شعبي للاحتفال بعشية عيد الأمير تادرس

وأضاف راعي الكنيسة لـ«الوطن»، أنّ ذلك الشهيد أحد أهم شهداء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويتوافد شعب الكنيسة بل ومن المناطق الأخرى للاحتفال.

وتعد كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأمير تادرس، أحد أشهر كنائس الإسكندرية حيث تجاوز عمرها النصف قرن كونها أسست في عام 196،0 وتحوي عدد من رفات القديسين بالإضافة إلى شال البابا كيرلس السادس.