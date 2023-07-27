مصرع 5 أطفال وإصابة شخصين في حادث سير بسوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، مصرع 5 أطفال، وإصابة شخصين في حادث تصادم بين سيارة تمناية وموتوسيكل، وتم نقل الجثث إلى المستشفى المركزي والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي

مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بمصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة، وتم نقلهم إلى مستشفى البلينا المركزي.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة تمناية ودراجة نارية، وانقلاب السيارة في الترعة، ما أدى إلى مصرع كل من «مؤمن أ م»، 7 أعوام، و«خطاب م م»، 4 أعوام، «أسامة أ م»، 3 أعوام، «محمد ع م»، 8 أعوام، «يوسف ه م»، 4 أعوام، كما أصيب كلا من: حسني ف أ 48 عاما، بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد ع م 37 عاما، جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزي.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التحقيقات.