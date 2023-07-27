أغنية غروب تصل إلى 250 ألف مشاهدة.. ثالث أغنيات ألبوم حمزة نمرة

حققت أغنية غروب التي طرحها الفنان حمزة نمرة، عبر موقع يوتيوب في الساعات القليلة الماضية نحو 250 ألف مشاهدة بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وذلك ضمن ألبوم غنائي يحمل اسم «رايق»، وتعد «غروب» ثالث أغنيات الألبوم التي يتم طرحها تباعًا في موسم صيف 2023، حيث سبق وقدم أعنيتي «اسكندرية» و«رايق» وحققت الأخيرة ما يزيد عن 2 مليون مشاهدة منذ طرحها الأسبوع الماضي.

أغنية غروب من ألحان حمزة نمرة، كلمات محمود فاروق، توزيع ومكساج أندريه مينا، تنفيذ وتريات أحمد عاطف، ويعمل «نمرة» على طرح أغنية جديدة أو أكثر من الألبوم في يوم الأربعاء من كل أسبوع.

أغنية غروب من ألبوم رايق

تم تصوير فيديو كليب أغنية غروب بصورة تحمل كثير من الهدوء والاضاءة الخافتة، ولم يظهر خلال الكليب سوى حمزة نمرة بمفرده جالسًا أمام البيانو يعزف النغمات.

كلمات أغنيات غروب

وجاءت كلمات أغنية غروب على هذا النحو:

خدني طريقي لقيتني ماشي قصاد البحر

والموجة تضحكلي وتقول لي والله زمان

والشمس ليا بتبتسم وبتسيب المكان

وأنا ليه في توهة الدروب

بشوفك في الغروب وكل شيء جميل

واشتاق لصوتك كل يوم

وأكلم النجوم

وأفضفضلك يا ليل

خدني حنيني لقيتني في خيالي بفتكرك

واشتاق وكلامنا ولقانا واللهفة والأشواق

والحب من أول لقى

ودموع آخر فراق