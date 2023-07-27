«المركزي» يكشف حجم المعاملات الشهرية عبر محافظ الموبايل.. «رقم غير مسبوق»

كشف البنك المركزي المصري، عن وصول حسابات محافظ الهاتف على المحمول إلى 34 مليون محفظة، بنسبة زيادة وصلت إلى 20% سنويا، مقابل 13% في المتوسط العالمي.

قيم المعاملات الشهرية على محافظ الهاتف المحمول

وتابع المركزي في بيانه، أنّ قيم المعاملات الشهرية على محافظ الهاتف المحمول تخطت نحو 100 مليار جنيه، بنسبة زيادة وصلت إلى 152% سنويا، لافتا إلى أنّ عدد العمليات الشهرية التي تتم عبر محافظ الهاتف المحمول بلغت نحو 85 مليون عملية بنسبة زيادة 130%.

خدمات محافظ الهاتف المحمول

وكشف المركزي، عن أهم الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر محافظ الهاتف المحمول، وتتلخص في تحويل واستقبال الأموال من وإلى أي محفظة، والسحب والإيداع من خلال مقدمي الخدمات وماكينات الصراف الآلي والإيداع في المحفظة من خلال بطاقات الحسابات البنكية، ودفع الفواتير وشحن أرصدة المحمول وتجديد التراخيص ودفع الخدمات عبر الإنترنت.

وتابع المركزي أنّه يمكن استخدام محافظ الهاتف المحمول لإنشاء بطاقات افتراضية للشراء عبر الإنترنت، والدفع والشراء p2m من خلال مواقع وتطبيقات الإنترنت ولدى المتاجر باستخدام كيو آر كود، واستقبال الحوالات من الخارج على المحفظة.