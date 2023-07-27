ظهر الآن رابط نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب، ويتيح الاطلاع على نتائج شهادة التعليم الأساسي العام والإعدادية الشرعية من موقع وزارة التربية.

الآن رابط نتائج الصف التاسع 2023 في سوريا

تتيح وزارة التربية السورية، الآن رابط نتائج التاسع 2023 في سوريا، للحصول علي النتيجة، وخصصته الجهات المعنية في وزارة التربية السورية لعرض النتائح أمام جميع الطلاب والطالبات في سوريا بمختلف المحافظات.

وذكرت وزارة التربية السورية أن الطلاب يمكنهم استبدال رابط نتائج التاسع 2023 في سوريا بتطبيق مجاني يتيح الحصول علي النتائج للطلاب دون الحاجة إلى بيانات الطالب، معلنة توافره عبر جميع شبكات وأنظمة التشغيل العامة للهواتف، مؤكدة حرصها المستمر علي تطوير مواقع التعليم الإلكتروني للطلاب.

وسعى وزير التربية والتعليم السوري جاهداً لضمان صدور النتائج بأقصى درجة من الدقة والموضوعية، وقام بنفسه بعدة جولات تفقدية في مراكز التصحيح، ووجه العاملين في المؤسسات التعليمية بضرورة تحقيق درجات الطلاب بدقة تامة.

خطوات الحصول علي نتائج التاسع 2023 في سوريا

أوضحت وزارة التربية والتعليم في سوريا، خطوات الحصول علي نتائج التاسع 2023 في سوريا، بتلك الخطوات:

1- فتح موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنـــــــا.

2- ومن ثم القيام بالضغط علي خدمة النتائج الامتحانية.

3- واختر منها نتائج التاسع في سوريا.

4- اكمل البيانات التي ستظهر أمامك مثل المحافظة ورقم الاكتتاب والاسم.