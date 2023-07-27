استخراج صحيفة أحوال معلم 2023.. اعرف الخطوات

استخراج صحيفة أحوال معلم 2023 واحدة من الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم إلى المعلمين، لتقديمها كأحد المسوغات الرسمية في جهات العمل المتواجد بها المعلم، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي خطوات طباعة استخراج صحيفة أحوال معلم 2023، على هذا النحو:

استخراج صحيفة أحوال معلم 2023

ويمكن استخراج صحيفة أحوال معلم 2023 من خلال الدخول على نظام إدارة الموارد البشرية المتعلقة ببيانات المعلمين والإداريين من هنــــا.

خطوات استخراج صحيفة احوال معلم 2023

وعن خطوات طباعة واستخراج صحيفة أحوال معلم 2023، فيتم من خلال عدة خطوات وهي:

1- إدخال الكود الخاص به من خلال الأيقونة الخاصة به «كود المعلم».

2- إدخال الرقم القومي.

3- إدخال الرقم السري الخاص بالمعلم، لتظهر على الفور أمام المعلم صحيفته مدون بها كافة البيانات، لتنتهي الخطوات بالضغط على أيقونة «طباعة»، حتى يتمّ طباعتها.

المنصة التعليمية للتواصل «Edmodo»

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتيح من خلال موقعها الرسمي البيانات الخاصة بالمعلمين للتواصل مع طلابهم عبر المنصة التعليمية للتواصل «Edmodo».

ويستطيع الطلاب من خلال المنصة التواصل بأمان مع المعلمين، وتدعم التعاون عن بعد، لذ فقد تم إنشاء حساب خاص للمعلم لتسهيل وتيسير العملية التعليمية.