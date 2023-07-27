إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالسويس

شهد طريق حوض الدرس بمحافظة السويس، حادث انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى السويس العام، لتلقي العلاج اللازم بعد تقديم التأمين الطبي في مكان الحادث.

إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة

وكان مرفق إسعاف السويس، قد تلقى بلاغًا من سائقي السيارات والمارة، على طريق حوض الدرس بالسويس، بوقوع حادث انقلاب، سيارة ملاكي أمام الاستاد، وأسفر عن وقوع إصابات.

على الفور، وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف، بالجفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي اللازم قبل نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث لفحص ملابساته، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

أسماء المصابين في الحادث

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ قد استقبل 4 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق حوض الدرس، وجاءت بياناتهم وحالتهم الصحية، كالآتي:

- «عثمان ا ع» 49 عاما، مقيم بالسويس، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

- «أروى ج ا»، 25 عامًا، مقيمة بالسويس، ومصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

- «شاذلية ع ا ح»، 47 عامًا، مقيمة بالسويس، ومصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

- «خديجة ع ا ح»، 59 عامًا، مقيمة بالسويس، ومصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم