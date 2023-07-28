5 مميزات للالتحاق بمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المميزات والمستندات المطلوبة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومنها مدرسة «إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية»، وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

ولفتت وزارة التربية والتعليم في تقرير صادر عنها، أن مدرسة «إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية» شريك أساسي لـ«شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا»، وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم «التعليم حياة» والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية IECD

تخصصات مدرسة «إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية»

- صيانة كهربائية

- الأتمتة الصناعية Industrial Automation

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

مميزات مدرسة «إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية»

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- شهادة معتمدة من شنايدر إلكتريك مصر و المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية IECD

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب.

شروط التقديم

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي. 2023 2022

- لا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية».

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023

شروط القبول بمدرسة «إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية»

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبى وأن يخلو من أى معوق جدى للأعمال الكهربية.

- أن يجتاز المقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الشريك الصناعي بالتعاون مع الشريك الصناعي.