تسليم 1125 جهازا تعويضيا وسماعات طبية لأصحاب الهمم في الغربية

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان 1125 جهازا تعويضيا وسماعة طبية لذوي الهمم غير القادرين، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على مستوى قرى ومراكز محافظة الغربية وذلك على مدار الأعوام السابقة.

وأوضح أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية أنه جرى تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

الارتقاء بقدرات ذوي الهمم

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياه حتى يصبح شخصا سويا مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

دعم منظومة العمل الأهلي في الغربية

وأشار إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في الغربية، وفي المناطق الأكثر احتياجا وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى المحافظة.