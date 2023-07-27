إحالة موظف جمع 15 مليون جنيه بطريقة غير مشروعة للمحاكمة

قررت جهات التحقيق إحالة موظف جمع 15 مليون جنيه من الكسب غير المشروع في الإسماعيلية للمحاكمة، بعدما ألقى رجال الشرطة القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وفي محافظة الإسماعيلية، توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة إلى قيام موظف بتكوين ثروة مالية كبيرة، وهو ما يتعارض مع طبيعة عمله، كما أنه أخفى مصدر الأموال من خلال محاولة إصباغها بالصبغة الشرعية حتى تظهر على أنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء العقارات والسيارات، وإيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.

كما قدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بـ15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتناول قانون العقوبات، العقوبة القانونية لارتكاب جريمة الكسب غير المشروع، ولكشف تفاصيل العقوبة أوضح محمود عبد الله المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أن المادة رقم 25 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005عقوبة الكسب غير المشروع «كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل لهم الحصول على كسب غير مشروع يعاقب بما يلي: السجن المؤقت.2. رد قيمة الكسب غير المشروع، وكل ما يثبت في ذمته المالية من أموال كان قد استحصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع»، 3. دفع غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع.