فرحة داخل منزل «مروة» العاشرة بالثانوية الأزهرية 2023: الليلة عيد

سيطرت حالة من الفرحة والسعادة على وجوه أسرة الطالبة مروة خالد عيسى، داخل قرية ميت النحال بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بعد أن حصدت المركز العاشر في الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية بمجموع 647 و99.54%.

فرحة وسعادة داخل منزل العاشرة على الجمهورية

وعبرت الطالبة مروة خالد عيسى ابنة الدقهلية لـ«الوطن» عن فرحتها بنتيجة الثانوية وحصولها على المركز العاشر من ضمن أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية: «الليلة بالنسبة لي عيد، الحمد لله حققت حلمي، وهدخل كلية الطب البشري بإذن الله».

وأشارت صاحبة الـ18عاما، إلى أنها توقعت أن تكون من ضمن الأوائل في الثانوية الأزهرية:«الأول عرفت أن الأوائل ظهرت وبعد كده لقيت الأول علي علمي جايب مجموع كويس قلت يمكن أكون من ضمن الأوائل والحمد لله ربنا حقق لي حلمي والنهاردة عرفت إني من الأوائل».

والدة الطالبة مروة: حصدت العديد من المراكز

وأوضحت والدة الطالبة مروة خالد لـ«الوطن» أن ابنتها اعتادت على التفوق في كل مراحل التعليم الخاصة بها، إذ حصدت العديد من المراكز على مستوى المدارس والإدارة والمحافظة من قبل، لكن فرحتها اليوم مختلقة فهي حققت حلم كبير.

وأشارت «مروة» إلى أنها تحلم بالالتحاق بكلية الطب بجامعة دمياط: «حلمي أدخل كلية الطب لكن الحلم الكبير هو أني أقابل فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف».