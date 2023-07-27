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أبرز أخبار الاقتصاد اليوم.. الانتهاء من تنفيذ 319 مشروعا تنمويا

كتب:

مارينا رؤوف
10:11 م | الخميس 27 يوليو 2023
الذهب

الذهب

يتابع عدد كبير من المواطنين  الأحداث الاقتصادية اليومية والأسعار وتحديثاتها في السوق المحلية سواء في مجال البنوك والشهادات أو أسعار المنتجات الغذائية أو أسعار الذهب.

أبرز الاحداث الاقتصادية اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الأحداث الاقتصادية التي حدثت منذ بداية الساعات الأولى اليوم.

وكانت من أبرز الأحداث الاقتصادية اليوم هي انخفاض أسعار الذهب مرتين خلال التعاملات المسائية، وهو ما يأتي عقب صدور عدد من البيانات عن الاقتصاد الأمريكي.

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الانتهاء من تنفيذ 319 مشروعاً تنموياً في 5 قطاعات وهي: «التنمية المحلية، التعليم، الإسكان، الري، الكهرباء» بتكلفة استثمارية 2.4 مليار جنيه.

العمل على تحسين مؤشرات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي

وكذلك تعاونت وزارة «الاتصالات» مع شركة «هواوي» العالمية لتحسين مؤشرات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث وقعت الاتصالات وهواوى مذكرة تفاهم لأعداد تقرير يتضمن تحليل الأداء فى مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مصر.

ومن ضمن الأحداث الاقتصادية اليوم هو توجيه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بتوفير الدعم الفني بدعم لتنمية منطقة المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية، والفرص الصناعية والاستثمارية والمشروعات المستهدفة بالمنطقة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.