ليست في مصر فقط.. أزمة الطاقة وتغير المناخ تسببان خسائر عالمية

مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية التي تتجاوز 45 درجة مئوية، وتغير المناخ في عدد كبير من الدول حول العالم، تشهد الأسواق العالمية أزمة في إمدادات الطاقة، دفعت كثيراً من الدول الأوروبية للاستغناء عن الطاقة الكهربائية، والاستعانة بالفحم والطاقة الشمسية، بعد تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المواطنين في 3 قارات على الأقل.

أزمة الطاقة تهدد العالم

وأشار التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية إلى أن التغير المناخي الذي يشهده العالم، قد يرفع من استخدام الفحم العالمي لتصل النسبة إلى 1.2% خلال العام الجاري، متجاوزاً بذلك 8 مليارات طن في عام واحد، للمرة الأولى على الإطلاق.

وأضاف التقرير أن موجات الطقس السيئة، وأزمات الحرارة الكهرباء، التي تتعرض لها مناطق مختلفة من العالم، قد تتسبب في استنزاف سدس النشاط الاقتصادي العالمي بحلول عام 2100، إذ أن أمريكا استهلكت ما يقرب من 100 مليار دولار لشبكات الطاقة خلال فصل الصيف.

ولجأت فرنسا إلى إغلاق عدد من المفاعلات النووية، لإعادة صيانتها بسبب حرائق الغابات المتكررة، نتيجة الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد منذ بداية الشهر الجاري،

ارتفاع درجات الحرارة تسبب أزمة عالمية في الطاقة

وتعرضت الصين لانقطاعات الكهرباء، بسبب موجة الطقس الحارة، مما جعلها تلجأ إلى محطات الفحم بصورة أكبر، من أجل تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، حسبما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وفي ألمانيا، قال رئيس اتحاد الصناعة، سيجفريد روسورم، إن أسعار الطاقة في ألمانيا ارتفعت بشكل قياسي، وذلك جعل بعض الشركات تفكر في مغادرة البلاد تماماً.

وأضاف كريس لافاكيس، مدير الأبحاث الاقتصادية في «مودي انالاتيكال»، أن موجات الحرارة القياسية قد تتسبب في حدوث وفيات عدة بين البشر، بالإضافة إلي إجهاد شبكات الطاقة، مما سيدفع الدول إلى زيادة تكلفة تبريد المساحات.